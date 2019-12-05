Türkiye'nin dini ilimlerdeki birikimi İslam dünyasına Arapça dergiyle aktarılacak

Türkiye'deki dini ilimler alanında var olan birikimin İslam dünyasına aktarılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan Diyanet Arapça İlmi Dergisi, aralık ve haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkarılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluma sahih dini bilginin ulaştırılması amacıyla 1956'dan beri süreli yayın çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kurt, ilk olarak "Diyanet İlmi", 1968'de "Diyanet", 1979'da "Çocuk" ve bu yıl içinde ise "Aile" dergisinin yayımlanmaya başladığını hatırlatarak Türkiye'de ilim hayatı ve akademik camianın desteklenmesi amacıyla da "Diyanet Arapça İlmi Dergisi"nin hazırlandığını söyledi.

Hakemli olarak yayımlanan derginin ilk sayısının bu ay çıkarıldığını bildiren Kurt, "Türkiye'deki ilmi-akademik birikimi tüm İslam dünyasına taşımak istiyoruz çünkü İslam aleminin, Türkiye'deki bu ilmi mirası tanımaya ve anlamaya ihtiyacı var. Arapça, İslami ilimlerin evrensel dilidir. Dolayısıyla bu birikimin dünya çapında yayılması ve etkili olması noktasında Arapçayı kullanmak zorundayız. Dergimiz de buna aracılık yapacak." diye konuştu.

"Türkiye'nin din hizmetleri ve din eğitimi tecrübesi tanıtıldı"



Derginin ilk sayısında, Türkiye'nin din hizmetleri ve din eğitimi alanındaki tecrübesinin tanıtıldığını aktaran Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığının tarihi kökeni, din hizmetleri, yaygın din eğitimi, yayıncılık faaliyetleri, Din İşleri Yüksek Kurulunun fetva yöntemi, Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi programları ve Türkiye'nin imam hatip okullarına yönelik çalışmaları anlatıldı.

"Araştırmacıların elinde bulunmasını arzu ettiğimiz bir yayın olarak çıkarttık"



Kurt, derginin ilk sayılarının özel gündemli olarak çıkarılmayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İlim adamlarımıza ve ilahiyat fakültelerimize buna dair duyurularımızı yaptık. Dergimiz ilahiyat fakültelerimiz ve bağımsız bilim adamlarımızın hazırlayacakları makalelere açıktır. Onların da birikim ve tecrübelerini bu vesileyle bütün İslam alemine ulaştırmak istiyoruz. Dergimizi İslam dünyasındaki bütün üniversiteler, kütüphaneler ve araştırmacıların elinde bulunmasını arzu ettiğimiz bir yayın olarak çıkarttık. Dergi diğer sayılarda vatandaşlarımızın alabilmesine açık hale gelecek. İnternet satışıyla temin etmek mümkün olabileceği gibi elektronik ortamda dijital olarak da istifadeye açılacak."

(AA)