  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı! Kocası böyle izledi! Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı! Kocası böyle izledi!
Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefon yasağı getirdi Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefon yasağı getirdi
"Son durak" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Turistleri korsan durakla avladılar "Son durak" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Turistleri korsan durakla avladılar
Askeri mühimmat taşıyan tren raydan çıktı Askeri mühimmat taşıyan tren raydan çıktı
Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
Denizli'de Renault marka aracıyla drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi Denizli'de Renault marka aracıyla drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları 2019 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları 2019
Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi
Hayvan otlatırken eline aldığı cisim hayatına mal oluyordu! Hayvan otlatırken eline aldığı cisim hayatına mal oluyordu!
İran İsrail'i yine tehdit etti: Sizi yok edeceğiz İran İsrail'i yine tehdit etti: Sizi yok edeceğiz
Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi
Af yasası son dakika bugün 2019! Af ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası son dakika bugün 2019! Af ve ceza indirimi son durum nedir?
Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi kuruluyor Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi kuruluyor
Galatasaray, Aboubakar ile prensipte anlaştı Galatasaray, Aboubakar ile prensipte anlaştı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Mersin merkezli 5 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu düzenlendi Mersin merkezli 5 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu düzenlendi
Stefano Okaka, Galatasaray'a transfer olmak için Watford'a rest çekti Stefano Okaka, Galatasaray'a transfer olmak için Watford'a rest çekti
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı: Boyd ile her konuda anlaştık Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı: Boyd ile her konuda anlaştık
Galatasaray, Yunus Mallı için girişimlere başladı Galatasaray, Yunus Mallı için girişimlere başladı
Roma yönetimi Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferine izin verdi Roma yönetimi Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferine izin verdi
Lille'den Yusuf Yazıcı açıklama: Onunla ilgileniyoruz fakat Trabzonspor'la henüz anlaşamadık Lille'den Yusuf Yazıcı açıklama: Onunla ilgileniyoruz fakat Trabzonspor'la henüz anlaşamadık
Adana'da akılalmaz olay... Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi Adana'da akılalmaz olay... Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi
Dinamo Kiev, Miha Zajc'ı istiyor! İlk teklif 5 milyon Euro Dinamo Kiev, Miha Zajc'ı istiyor! İlk teklif 5 milyon Euro
Bakan Dönmez: Bir hafta içinde Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız Bakan Dönmez: Bir hafta içinde Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:57:15 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:59:07

Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi kuruluyor

Başkan Erdoğan’ın dile getirdiği kadın üniversitesi’ için adım atılıyor. Japonya’da gördüğü manzaradan etkilenen Erdoğan’ın talimatı sonrası YÖK, Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi’ için düğmeye bastı.

Başkan Erdoğan’a, 28-29 Haziran’da Osaka’da düzenlenen G20 Zirvesi için Japonya’ya yaptığı ziyaret sırasında Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı verilmişti. Erdoğan, burada yapılan törendeki konuşmasında, “Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız” demişti. 

YÖK’E TALİMAT VERİLDİ 

Japonya dönüşü uçaktaki değerlendirmeleri sırasında da kadın üniversitesinin kendisini etkilediğini anlatan Başkan Erdoğan, yurda döner dönmez talimatını da verdi. Japonya’dan döndükten sonra katıldığı ilk programda “G20 zirvesinde Japonya’daydık. Japonya’da 800 üniversitesi var. Bunlardan 80 tanesi kadın üniversitesi. Yani sadece kızlardan oluşuyor. 80 üniversitenin bu şekilde olması kreşten itibaren ilk orta lise ve ardından üniversite olmak üzere çok farklı bir yapıyı Japonya’da oluşturmuş durumdalar. Bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap” diyerek ilk talimatı kamuoyu önünde vermişti. 

YAYGINLAŞTIRILACAK 

Başkan Erdoğan’ın Japonya seyahati ve sonrasında sırasında dikkat çektiği ‘kadın üniversitesi’ için adım atılması için YÖK’ün çalışmayı başlattığını belirtti. Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltısı sırasında, Japonya’da gördüğü manzaradan etkilendiğini ortaya koyarak, YÖK’ün bu konuda çalışma başlatacağını ve bir üniversitenin de harekete geçeceğini söyledi. Erdoğan’ın talimatıyla YÖK’ün yapacağı çalışmada hangi üniversitelerin bünyesinde söz konusu uygulamanın başlatılabileceği araştırılacak. Örnek olarak bir üniversitenin başlatıp, daha sonra diğer üniversitelerde de yaygınlaştırılmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor. 

FETÖ uluslararası destekle baskı çabasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün vekillerle gerçekleştirdiği kahvaltıda, FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan işlemler de gündeme geldi. Milletvekillerinden bazılarının, FETÖ ile mücadele edilirken, örgütün taban kısmında sayılabilecek isimler ile ilgili bazı mahkeme kararları ve uzaklaştırmalara dönük vatandaştan gelen eleştirileri gündeme getirdiği kaydedildi. FETÖ ile mücadele edilirken adaletin doğru işletilmesinin önemine işaret edilirken, Başkan Erdoğan’ın da “250 şehidi ne yapacağız?” diyerek bu konuda tavizsiz oldukları mesajını verdiği öğrenildi. 

GERÇEĞİ YANSITMIYOR 

FETÖ’nün yapılan tüm operasyonlar ve üzerine gidilmesine rağmen hala yurt dışından destek bularak Türkiye’ye baskı kurmaya çalıştığına işaret eden Başkan Erdoğan’ın, “hala uluslararası destekle Türkiye’ye yurt dışından baskı yaptırmaya çalışıyor” dediği kaydedildi. FETÖ mücadelesinde bir geri adımın söz konusu olmasının mümkün olmayacağını ifade eden Başkan Erdoğan’ın, bu konudaki mağduriyet söyleminin gerçeği yansıtmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

(Star Gazete)

Başkan Erdoğan imzayı attı! Önemli atamalar yapıldı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ