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17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:31:41 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33:06

Türk Dili ve Edebiyatı taban tavan puanları belli oldu mu? Türk Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması açıklandı mı?

Heyecanla beklenen YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından binlerce öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı taban tavan puanları belli oldu mu? Türk Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. YKS tercihleri 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. 2019-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak tercihlerini yapabilecekler. Türk Dili ve Edebiyatı taban tavan puanları ve başarı sıralaması hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak..

Türk Dili ve Edebiyatı taban tavan puanları belli oldu mu? Türk Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması açıklandı mı? sorularının yanıtları binlerce YKS öğrencisi tarafından araştırılıyor. 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklanan YKS sonuçlarının ardından şimdi sıra tercih maratonunda. 2019 YKS tercihleri tercihleri 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Türk Dili ve Edebiyatı taban tavan puanlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TABAN TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU? 
Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2019 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu hakkında açıklama yapıldı. 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 

2019 YKS KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. 

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. 

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır. 

 

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