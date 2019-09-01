01 Eylül 2019 Pazar 18:17:08 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 18:18:16
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yapıldı.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen sınavın "Temel Tıp Bilimleri Testi" saat 10.15'te, "Klinik Tıp Bilimleri Testi" ise saat 14.45'te başladı.
Adaylara 120'şer çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği testler için 150'şer dakika süre verildi.
Sınav sonuçları 26 Eylül'de açıklanacak.
(AA)
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