Şubat tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman? merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene 15 tatil haricinde dönemler arasında ara tatillerin de yapılacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz Cuma günü ara tatile çıkan öğrenciler Pazartesi günü okula geri dönecek. Peki, öğrenciler sömestr tatiline ne zaman çıkacak? 15 günlük tatilin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği arama motorlarında araştırılıyor. 15 günlük Şubat tatiline ilişkin araştırılan tatiller haberimide yer alıyor..

ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene 15 tatil 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

MEB’TEN ARA TATİL ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, bu akşam itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Kasım Cuma günü başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı. İşte açıklaması:

Sevgili velilerimiz;

Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr ' internet adresinden görebilirsiniz.