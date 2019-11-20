Şubat tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman?
Şubat tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman? sorularının yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. MEB'in yeni uygulaması ile ilk ara tatile çıkan öğrenciler Pazartesi günü okula geri dönecek. Bir haftalık ara tatil 25 Kasım'da sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde geriye 1 ara tatil ve bir 15 tatil kalıyor. Öğrenciler ilk olarak 15 tatile çıkacak. İkinci dönemin ortasında ise diğer son ara tatili yapacaklar. Peki, Bu sene 15 tatil hangi tarihe denk geliyor? İşte MEB takviminde yer alan Şubat tatili tarihleri...
Şubat tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman? merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene 15 tatil haricinde dönemler arasında ara tatillerin de yapılacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz Cuma günü ara tatile çıkan öğrenciler Pazartesi günü okula geri dönecek. Peki, öğrenciler sömestr tatiline ne zaman çıkacak? 15 günlük tatilin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği arama motorlarında araştırılıyor. 15 günlük Şubat tatiline ilişkin araştırılan tatiller haberimide yer alıyor..
ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN?
Bu sene 15 tatil 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
MEB’TEN ARA TATİL ETKİNLİKLERİ
Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, bu akşam itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
BAKAN’DAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Kasım Cuma günü başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı. İşte açıklaması:
Sevgili velilerimiz;
Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr ' internet adresinden görebilirsiniz.
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