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21 Ocak 2020 Salı 10:08:20 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:09:55

Şubat tatili ne zaman bitiyor? 2020 15 tatil son gün ne zaman?

Şubat tatili ne zaman bitiyor? 2020 15 tatil son gün ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 9 Eylül 2019 tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak Cuma günü sona erdi. MEB tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulamaya göre dönemler içinde ara tatile çıkan öğrenciler ilk ara tatillerine 18-24 Kasım tarihleri arasında çıktılar. 25 Kasım'da tekrar okula başlayan öğrenciler ilk dönemi bitirdi. Aileler ve öğrencilerin heyecanla beklediği karneler bugün öğlene kadar dağıtılmış olacak ve öğrenciler sömestr tatiline çıktılar. Öğrenciler ve velileri bu tatilin ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor. 15 tatil son gün bilgisi haberimizde..

9 Eylül 2019 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak Cuma günü öğrencilerin karnelerini alması ile sona erdi. MEB tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulamaya göre dönemler içinde ara tatile çıkan öğrenciler ilk ara tatillerine 18-24 Kasım tarihleri arasında çıktılar. 25 Kasım'da tekrar okula başlayan öğrenciler ilk dönemi bitirdi. Aileler ve öğrencilerin heyecanla beklediği karneler bugün öğlene kadar dağıtılmış olacak ve öğrenciler sömestr tatiline çıktılar. Öğrenciler ve velileri bu tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor.

ŞUBAT TATİLİ KAÇ GÜN?

Şubat tatili olarak bilinen 15 günlük karne tatili bu sene 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler ilk dönem karnesini 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak. 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. 

ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

15 beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. 

 

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