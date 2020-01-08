Öğrenci ve veliler 15 günlük Şubat tatilinin ne zaman başlayacağını ve okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Şubat tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlıyor 2020? sorularının yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan akademik takvimde okulların ne zaman tatil olacağı ve ikinci dönemin ne zaman başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca bu sene ilk defa uygulanan 1 haftalık ara tatillerin ne zaman yapılacağı, okul yılının ne zaman biteceği ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı bilgisi de yine bu takvimde yer alıyor.

ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 günlük karne tatiline bugün itibari ile 9 gün kaldı. Şubat tatili olarak bilinen 15 günlük karne tatili bu sene 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler ilk dönem karnesini 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak. Böylece 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. On beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.