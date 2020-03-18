Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için müjdeli haber dün verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 9-13 Mart tarihinde tercihleri alınan sözleşmeli öğretmen atamalarının 18 Mart 2020 Çarşamba günü erişime açılacağı bilgisi üzerine bugün internet üzerindeki araştırmalar arttı. Merakla beklenen sözleşmeli öğretmenlik sonuçları 2020 yılında yapılacak olan atamalara ilişkin sonuçları MEB tarafından öğretmenlerin bilgisine sunacak. 9-13 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan atamalar için çalışmalar tamamlandı. İşte son gelişmeler...

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacak.

Atama sonuçları ile ilgili gelişmelerin yine MEB’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden de aktarılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı anda içeriğimizde yerini alacak ve aşağıdaki bağlantı üzerinden kontrol edilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKAYINIZ…

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre KPSS sonucunda en yüksek puan alandan başlayarak, açılacak olan kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Sözleşmeli öğretmenler ya da aday öğretmenler sözleşme gereği 4 yıllık çalışma sürecini başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Bu süreyi tamamlamalarının ardından talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunun öğretmen kadrolarına atanacaklar ve burada da 2 sene görev yapacaklar. Daha sonra yani toplamda 6 seneyi başarı ile bitiren sözleşmeli öğretmenlerin adaylık hükümleri düşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylardan 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilmiş olan genel şartların yanında bazı özel şartlar da aranacaktır. Buna göre mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması gerekecek.

Ayrıca sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapmak için KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenmiş olan taban puanından fazla puan almış olma şartı ile devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden atılmayı gerektirecek bir ceza alınmamış olma şartı da bulunmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV İLE YAPILACAK

Sözleşmeli öğretmenlik alımı ile ilgili sözlü sınav komisyonu kurulacak. Gerekirse de aynı usul ile birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek. Bu komisyonların koordinasyonunu sağlayabilmek için Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri arasında görevlendirme yapılacak.

Sözlü sınavda bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 25, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 25, bilimsel teknolojik gelişmelere açıklığı yüzde 25, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 25 olmak üzere adaylar 100 puan üzerinden puanlandırılacaklar. Sözlü puandan 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine itiraz edebilecekler. İtiraz sonuçları, itiraz sahiplerine duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ, BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hakkı kazanan adaylar internet ortamından sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapabilecek. Her adayın en fazla 40 tercih hakkı olacak. Adaylara ayrıca tercihleri dışında atanmayı kabul edip etmedikleri de sorulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Sözlü sınavdan 60 puan alarak tercihlerini yapan adaylar sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecekler. Puan eşitliği halinde ise KPSS puanı esas alınacak. Yine eşitlik bozulmazsa kura ile ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen belirlenecek.

Atamalar, Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumlarına yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak. Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme imzalayanlar, görev aldıkları eğitim kurumlarında alanları itibarıyla norm kadrolarla ilişkilendirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak. Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbarla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek. Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulacak ve bunlar istekleri halinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınacak.