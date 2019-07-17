Gece açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler tercihlere çevrildi. Hangi puanla YKS tercihi yapılacak? Sözel bölüm taban puanları belli oldu mu? Sözel bölümler kaç puanla alıyor? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. 2019-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklar. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. 2019 YKS tercihlerine dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

SÖZEL BÖLÜM TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM taban ve tavan puanlarında mevcut yılın tercih sonuçları belirlenme aşamasında olduğu için; bir önceki yılın sonuçları dikkate alınıyor.

SÖZEL BÖLÜMLER KAÇ PUANLA ALIYOR?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.