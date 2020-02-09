  • Bist 100
    121015
  • Dolar
    6,0188
  • Euro
    6,5910
  • Altın
    303,3090
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Evsizler bu soğukta dışarda yatıyor! Evsizler bu soğukta dışarda yatıyor!
Mardin'den kahreden haber! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti Mardin'den kahreden haber! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Tayland'da katliam yapan asker öldürüldü Tayland'da katliam yapan asker öldürüldü
Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için yola çıkan heyeti uğurladı Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için yola çıkan heyeti uğurladı
Kazakistan'daki kavgada ölü sayısı 10'a ulaştı Kazakistan'daki kavgada ölü sayısı 10'a ulaştı
Kastamonu'da kar nedeniyle 509 köy yolu ulaşıma kapandı Kastamonu'da kar nedeniyle 509 köy yolu ulaşıma kapandı
Tehlike devam ediyor! Van için 24 noktada çığ uyarısı Tehlike devam ediyor! Van için 24 noktada çığ uyarısı
Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem
Drej Ali, teröristbaşı Gülen'e "sümüklü, Amerikan ajanı" deyince hedefe kondu Drej Ali, teröristbaşı Gülen'e "sümüklü, Amerikan ajanı" deyince hedefe kondu
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak! 9 Ocak Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak! 9 Ocak
Adıyaman'da rüzgâr uçuşları engelliyor Adıyaman'da rüzgâr uçuşları engelliyor
Azerbaycan YSK Başkanı Akkaya: Herhangi bir sorun görmedik. Her şey mükemmel gidiyor Azerbaycan YSK Başkanı Akkaya: Herhangi bir sorun görmedik. Her şey mükemmel gidiyor
Van'da eğitime bir gün ara verildi Van'da eğitime bir gün ara verildi
Kerem Tunçeri'nin babası yaşamını yitirdi Kerem Tunçeri'nin babası yaşamını yitirdi
Katil kahraman, Kadir Şeker'in ifadesine ulaşıldı Katil kahraman, Kadir Şeker'in ifadesine ulaşıldı
Sosyal devlet budur! Çocuğun elinden tuttu, geleceğine umut oldu Sosyal devlet budur! Çocuğun elinden tuttu, geleceğine umut oldu
İşte uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi İşte uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi
Katil Esed'e gözdağı! Komando sınırı geçti Katil Esed'e gözdağı! Komando sınırı geçti
Sivas'ta 464 köy yoluna ulaşılamıyor Sivas'ta 464 köy yoluna ulaşılamıyor
Van'da 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarı Van'da 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Başkan Erdoğan'dan Trump'ın 'Orta Doğu Barış Planı'na sert tepki Başkan Erdoğan'dan Trump'ın 'Orta Doğu Barış Planı'na sert tepki
Dayak yiyen kadını kurtardı ama kendisi katil oldu Dayak yiyen kadını kurtardı ama kendisi katil oldu
Yeni tip koronavirüsün adı konuldu: Yeni koronavirüs zatürresi Yeni tip koronavirüsün adı konuldu: Yeni koronavirüs zatürresi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Şubat 2020 Pazar 10:23:16 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 11:04:56

Sosyal devlet budur! Çocuğun elinden tuttu, geleceğine umut oldu

Bulunduğu hayat şartlarından dolayı eğitimden uzaklaşan çocuklara devlet özel önem gösteriyor. Aile Bakanlığı, ailesinin geçimini sağlamak için sürekli devamsızlık yapan çocuğu buldu, elinden tuttu. Okuluna dönen genç, bir taraftan da çok sevdiği güreşe başladı.

Aile Bakanlığı geçen yıl risk altındaki çocukları tespit etmek için 81 ilde 150 ‘Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi’ kurdu. Birimler 1 yılda 3 bin okulda inceleme yaptı.

OKULDAN ATILMANIN EŞİĞİNDEYDİ

Devamsızlığı olan, ihmal, istismar, suça sürüklenme riski taşıyan 18 bin çocuğa ve ailesine ulaşıldı. Ebeveynlerle görüşülerek çocukların suça sürüklenme riski sıfıra yakın seviyeye indirildi. Bu çocuklardan biri de Çanakkale’deki 10. sınıf öğrencisi M.B. (16) oldu. Mobil Hizmet Birimi’nin tespit ettiği M.B.’nin agresif davranışlar sergilediği ve 38 gün devamsızlığı bulunduğu saptandı. Okuldan atılmanın eşiğine gelen çocuğun ailesiyle irtibat kuran bakanlık yetkilileri büyük bir aile dramına tanık oldu.

HEM SOSYAL HEM PSİKOLOJİK DESTEK

Anne D.B., 2 yıl önce en küçüğü 4 yaşında olan 4 evladıyla birlikte Diyarbakır’dan göç ettiğini, 18 yaşındaki oğlu U.B.’nin kazancının aileyi geçindirmeye yetmediğini, bunun için de bir yandan ev işleriyle ilgilenirken diğer yandan çalışmak zorunda kaldığını anlattı. Mobil Hizmet Birimi, M.B.’nin ailevi sıkıntıları sebebiyle eğitimine konsantre olamadığını belirledi. M.B., güreş sporuna da ilgi duyduğunu ve imkanı olsa bu konuda eğitim almak istediğini uzmanlarla paylaştı. Çocuğun hem okulla aidiyet duygusu geliştirildi hem de Çanakkale Gençlik Merkezi ile görüşülerek M.B.’nin güreş antrenmanlarına başlamasına imkan tanındı. Çocuğun agresif tavırları için de psikolog yardımıyla rehabilitasyonu sağlandı. 

4 KARDEŞE DE EĞİTİM İMKANI

Ailesi için çalışmak zorunda olan ağabey U.B.’nin Açıköğretim Lisesi’ne kaydı yapıldı. Aile bireylerinden K.B.’nin okul ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde temin edilirken, 4 yaşındaki E.B.’nin ücretsiz kreş hizmetinden faydalanması sağlandı. Anne D.B için de İŞKUR’a iş başvurusu yapıldı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER