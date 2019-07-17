  • Bist 100
    98028.5
  • Dolar
    5,7194
  • Euro
    6,4191
  • Altın
    258,5880
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
DEAŞ'ın ailesinden kopardığı küçük Ezidi amcasına teslim edildi DEAŞ'ın ailesinden kopardığı küçük Ezidi amcasına teslim edildi
Peru'nun eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı Peru'nun eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı
YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuçları açıklandı!
HDP'li belediye terör suçlusunun adını cadde tabelasına taşıdı HDP'li belediye terör suçlusunun adını cadde tabelasına taşıdı
Hindistan'daki selde 67 kişi yaşamını yitirdi Hindistan'daki selde 67 kişi yaşamını yitirdi
Hırsızlık yaptılar, kaza yapınca yakalandılar Hırsızlık yaptılar, kaza yapınca yakalandılar
İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı
Tartıştığı kız arkadaşını yaraladı sonra da intihar etti Tartıştığı kız arkadaşını yaraladı sonra da intihar etti
Belçika'da FETÖ'nün gerçek yüzü gözler önüne serildi Belçika'da FETÖ'nün gerçek yüzü gözler önüne serildi
Hakkari'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı Hakkari'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı
Gazze'de abluka döneminin en büyük ilaç krizi yaşanıyor Gazze'de abluka döneminin en büyük ilaç krizi yaşanıyor
Campi geliyor Campi Campi geliyor Campi
Kagawa heyecanı Kagawa heyecanı
Ortagus'tan küstah S-400 açıklaması Ortagus'tan küstah S-400 açıklaması
Samatta hamlesi Samatta hamlesi
Yevhem tamam, sıra Schalke’de Yevhem tamam, sıra Schalke’de
İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kaybolan BAE petrol tankeri açıklaması İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kaybolan BAE petrol tankeri açıklaması
Saç dökülmesi tedavisinde yerli ilaç umut oldu Saç dökülmesi tedavisinde yerli ilaç umut oldu
Avrupalıları kalp krizi ve felç öldürüyor Avrupalıları kalp krizi ve felç öldürüyor
Trump: İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz Trump: İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: Ahlat Türk tarihi açısından özel öneme sahip YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: Ahlat Türk tarihi açısından özel öneme sahip
Huawei'den 2018 Sürdürülebilirlik Raporu Huawei'den 2018 Sürdürülebilirlik Raporu
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gecikmeli '15 Temmuz' mesajı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gecikmeli '15 Temmuz' mesajı
Fas'ta Fransızca eğitim öngören tartışmalı yasa tasarısına onay Fas'ta Fransızca eğitim öngören tartışmalı yasa tasarısına onay

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:23:49 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:42:16

YKS sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. 

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." 

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. 

AA

Son dakika... YKS sonuçları açıklandı!
HDP'li belediye terör suçlusunun adını cadde tabelasına taşıdı
Ortagus'tan küstah açıklamalar
Biraz geç kalmadınız mı? Bir gün sonra açıklama yayımladılar
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
Huawei'den 2018 Sürdürülebilirlik Raporu
Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt: Gladyo temizliği yapılmadığı sürece 15 Temmuz’lar bitmez!
AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen oldu
Toyota kolları sıvadı... Ay keşif aracı üretecek
"Dijital Türkiye Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlandı"
ABD Savunma Bakan adayı Esper'den S-400 açıklaması
Napoli başkanı açıkladı! 'Elmas'ı transfer ettik'
Kurduğu partiden kovulan aşırı sağcı Le Pen: Fransa bağımsızlığını yitirmiştir
Yazar Alev Alatlı’dan gençlere ders niteliğinde sözler
Türkiye'ye seferberlik başlattılar! 1 trilyon 256 milyar Euro....
Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması!
Trump'ı köşe sıkıştıracak gerçek! "Melania’dan daha uzun süredir ABD vatandaşı"
KPSS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
Hamile karısına ve arkadaşına kurşun yağdırdı
Ticaret Bakanlığını göreve davet ediyoruz... İkinci elde etiket kumpası can yakıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ