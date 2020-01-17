17 Ocak 2020 Cuma 17:40:30 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 17:51:37
Son Dakika... İTÜ Rektörü açıkladı: Doğa Koleji ile ilgili devir işlemleri tamamlandı
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.
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