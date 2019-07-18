  • Bist 100
    99421.4
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,4072
  • Altın
    258,4570
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Netflix hisseleri yüzde 12'den fazla değer kaybetti Netflix hisseleri yüzde 12'den fazla değer kaybetti
Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları 2019 belli oldu mu? Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları 2019 belli oldu mu? Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması
Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında 10 karşılaşma oynandı Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında 10 karşılaşma oynandı
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı
Instagram beğeni sayısını kaldırıyor, kullanıcılar tepkili Instagram beğeni sayısını kaldırıyor, kullanıcılar tepkili
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Son Dakika Haberi: Adnan Oktar'ın veliahtı ve akıl hocası 'Didem Ürer'! Montajlar onayından geçiyordu... Son Dakika Haberi: Adnan Oktar'ın veliahtı ve akıl hocası 'Didem Ürer'! Montajlar onayından geçiyordu...
Arsenal, ABD'de oynanan maçta Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti Arsenal, ABD'de oynanan maçta Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti
Haraç toplayan vermeyenleri tehdit eden ve darp ettiren 12 DEAŞ'lı terörist tutuklandı Haraç toplayan vermeyenleri tehdit eden ve darp ettiren 12 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek Bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek
Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2019 belli oldu mu? Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2019 belli oldu mu? Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması
ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı
TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
Misafirliğe gittiği evi soydu Misafirliğe gittiği evi soydu
Son dakika... Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında flaş gelişme! 6 TRT çalışanı FETÖ'den gözaltına alındı Son dakika... Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında flaş gelişme! 6 TRT çalışanı FETÖ'den gözaltına alındı
Adana'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda satışa hazır 200 litre içki ele geçirildi Adana'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda satışa hazır 200 litre içki ele geçirildi
Afganistan'da bir general silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Afganistan'da bir general silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Müjdeyi verdiler! Faizde büyük indirim gelecek Müjdeyi verdiler! Faizde büyük indirim gelecek
Dünya devi Türkiye'de fabrikayı açtı! işçi alımları başladı Dünya devi Türkiye'de fabrikayı açtı! işçi alımları başladı
Mehmet Aktaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş nereli, kaç yaşında? Mehmet Aktaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş nereli, kaç yaşında?
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum
Emekliye Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:43:22 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:45:17

Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2019 belli oldu mu? Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması

YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih heyecanı başladı. Öğrenciler ve veliler tercihlerin nasıl yapılacağına dair araştırma yapıyorlar. Üniversitede Sınıf Öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyenler Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2019 belli oldu mu? Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması açıklandı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. YKS tercihleri 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması hakkında tüm detaylar haberimizin içeriisnde yer alıyor.

Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2019 belli oldu mu? Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması açıklandı mı? sorularının yanıtları öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. Heyecanla beklenen sonuçların ardından şimdi de tercih heyecanı başladı. YKS tercihleri 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. YKS tercihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2019 BELLİ OLDU MU? 
Sınıf Öğretmenliği  taban puanları 2019 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı. 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI

2019 YKS KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. 

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. 

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?​
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.  Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.  Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

Elebaşı Adnan Oktar’ın akıl hocası ve örgüt veliahtı ortaya çıktı: Didem Ürer!
Zamanlaması manidar saldırı
Son dakika: S-400 sevkiyatında 16. uçak Mürted'e indi
Emekliye Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye, S-400'lerden çok daha fazlası
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
Hande Doğandemir o görüntüye 50 bin lira istiyor!
Trump'a soğuk duş! Hesapları alt üst oldu
5 milyon emekli intibak bekliyor 
Fenerbahçe, Fransız stoper Mangala'yı renklerine bağlamak üzere
Bade usulü ekonomi
Almanya'da camiye çirkin saldırı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Saray’ın F-35 açıklamasına tepki
"Hava savunma sisteminde Kahramanmaraş önemli bir nokta"
MSB'den Erbil’deki saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz
Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilanı
Beyaz Saray'dan Türkiye ve F-35 açıklaması
Ekonomi alanındaki torba teklif Genel Kurulda kabul edildi
Üniversite adaylarına eğitimcilerden rehberlik hizmeti
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ