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17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09:01 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10:31

Sayısal bölümler kaç puanla alıyor? Sayısal taban puanları 2019 belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte adayların gözü tercihlere çevrildi. 2019 YKS tercihlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde sayısal bölüm düşünen milyonlarca öğrenci Sayısal bölümler kaç puanla alıyor? Sayısal taban puanları 2019 belli oldu mu? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Adayların tercihlerini yapmadan önce, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları takip etmeleri önem teşkil ediyor. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebilecekler. Bu sayede tercihlerini daha doğru yapma imkanı yakalayabilecekler. YKS tercihlerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

Sayısal bölümler kaç puanla alıyor? Sayısal taban puanları 2019 belli oldu mu? sorularının yanıtları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Gece saatlerinde açıklanan YKS sonuçları öğrencileri heyecanlandırdı. Sonuçların ardından gözler tercihlere çevrildi. YKS 2019 tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. YKS tercihlerine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik... 

SAYISAL BÖLÜMLER KAÇ PUANLA ALIYOR? 
ÖSYM taban ve tavan puanlarında mevcut yılın tercih sonuçları belirlenme aşamasında olduğu için; bir önceki yılın sonuçları dikkate alınıyor. 

SAYISAL TABAN PUANLARI 2019 BELLİ OLDU MU?

2019 YKS KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.  

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

 

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