  • Bist 100
    105994
  • Dolar
    6,2336
  • Euro
    6,8843
  • Altın
    319,5190
İstanbul
9 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hayati İnanç: İnsan dünyevi işleri unutup, ahirete hazırlıklı olmalı Hayati İnanç: İnsan dünyevi işleri unutup, ahirete hazırlıklı olmalı
Katil Esed rejiminin 2 askeri esir alındı Katil Esed rejiminin 2 askeri esir alındı
Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü gözaltına alındı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
FETÖ'den yakalanan 19 şüpheliden 16'sı itirafçı oldu FETÖ'den yakalanan 19 şüpheliden 16'sı itirafçı oldu
Yurt dışında sağlık sorunu nedeniyle ilişiği kesilen burslu öğrenciler tazminat ödemeyecek Yurt dışında sağlık sorunu nedeniyle ilişiği kesilen burslu öğrenciler tazminat ödemeyecek
15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonda yaklaşık 10 bin kişi yarıştı 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonda yaklaşık 10 bin kişi yarıştı
BBP'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek: Biz yine insanlığımızı yaparız ama artık kapıları açtık ve isteyen artık Avrupa'ya geçebilecek BBP'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek: Biz yine insanlığımızı yaparız ama artık kapıları açtık ve isteyen artık Avrupa'ya geçebilecek
Suriye’de muhalifler 2 Esed rejimi askerini esir aldı Suriye’de muhalifler 2 Esed rejimi askerini esir aldı
F-16'larımız "SU-24" uçağını havadan havaya füzelerle vurdu F-16'larımız "SU-24" uçağını havadan havaya füzelerle vurdu
İdlib şehitleri Özdemir, Gülaştı ve Çankaya son yolculuklarına uğurlandı İdlib şehitleri Özdemir, Gülaştı ve Çankaya son yolculuklarına uğurlandı
CHP'li Özgür Özel şehidimizin sözlerini böyle hiçe saydı! CHP'li Özgür Özel şehidimizin sözlerini böyle hiçe saydı!
Galatasaray'dan anlamlı karar! Stadı şanlı bayrağımızla donattılar Galatasaray'dan anlamlı karar! Stadı şanlı bayrağımızla donattılar
Çok sayıda düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçti Çok sayıda düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçti
"Avrupa’nın yarısını ben gönderdim" diyen insan kaçakçısı gözaltına alındı "Avrupa’nın yarısını ben gönderdim" diyen insan kaçakçısı gözaltına alındı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı: Artık bütün Kürtler uyansın Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı: Artık bütün Kürtler uyansın
4 gün çalışma modeliyle yılda 292 bin 800 lira cepte kalacak 4 gün çalışma modeliyle yılda 292 bin 800 lira cepte kalacak
Papa Francis'in koronavirüs testleri pozitif çıktı iddası! İtalya'da alarm verildi Papa Francis'in koronavirüs testleri pozitif çıktı iddası! İtalya'da alarm verildi
Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor! Maltepe'ye kadar uzatıldı... Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor! Maltepe'ye kadar uzatıldı...
Rusya, Doğu Akdeniz'e iki savaş gemisi gönderdi! Moskof Osmanlı kini üzerinden mesaj verdi Rusya, Doğu Akdeniz'e iki savaş gemisi gönderdi! Moskof Osmanlı kini üzerinden mesaj verdi
İran'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 54'e çıktı İran'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 54'e çıktı
Ersun Yanal giderse yerine Emre Belözoğlu geçecek! Ersun Yanal giderse yerine Emre Belözoğlu geçecek!
TBMM, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak TBMM, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Mart 2020 Pazar 15:48:53 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 15:51:56

Yurt dışında sağlık sorunu nedeniyle ilişiği kesilen burslu öğrenciler tazminat ödemeyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışındaki öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen ve ilişiği kesilen öğrencilerden tahsil masrafı istenmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışındaki öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen ve ilişiği kesilen öğrencilerden tahsil masrafı istenmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilere ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Buna göre, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınavla olacak. Bakanlıkça Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yazılı sınav yerine kullanılabilecek.

ALES puanının yüzde 40'ı alınacak

Yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen adaylarda başvuru için istenen en az 70 ALES puanı 75'e yükseltilecek. Sözlü sınava çağrılacak adaylar, ALES puanının yüzde 40'ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20'si dikkate alınarak belirlenecek.

Eski mevzuatta, sözlü sınav ve itiraz komisyonlarında görev alan Bakanlık ve ilgili kurumların personeli için herhangi nitelik yer almazken bu komisyonlarda daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personel görev alacak.

Yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen kurum, kuruluş ve üniversiteler bünyesinde "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Programı Koordinatörlüğü" kurulacak.

Yurt dışında bilimsel etkinliklere katılacak öğrencilerin en az 2 ay önce başvurmaları gerekirken bu süre 1 ay olacak.

Yasal veya kurumsal bir engel olmaması halinde öğrencilerin, tezlerinin ilgili bölümü ile yurt dışındaki öğrenim süreleri boyunca yapılan tüm bilimsel çalışmalarının ilgili bölümüne, çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğiyle yapıldığını belirten bir ibare yazılması zorunlu hale gelecek.

Doktora sonrası çalışma için resmi burssuz statüde verilen en fazla 1 yıl olan süre, en fazla 2 yıla çıkarılacak.

Yurt dışında öğrenime devam ederken doğum yapan kadın öğrencilere, devlet memurlarında olduğu gibi 16 haftaya kadar burslu izin ve istemeleri halinde 12 aya kadar burssuz izin verilebilecek.

Sağlık sorunu yaşayan öğrencilerle ilgili düzenleme

Bakanlık, yurt dışında sağlık sorunları nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrenciler için de düzenleme yaptı. Buna göre, ihtiyaç halinde bu öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilecek veya ibraz ettikleri sağlık raporları hakem hastanelere gönderilecek.

Bu süre sonunda öğrencinin sağlık durumunu tespit etmek üzere yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınan güncel tarihli sağlık kurulu raporu istenecek.

Gerekli görülmesi halinde rapor Bakanlık tarafından hakem hastanelere gönderilecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen öğrencilerin ilişiği kesilecek. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmeyecek ve bu kişiler yurt dışı öğrenimlerinden kaynaklı mecburi hizmetle yükümlü tutulmayacak ve bu kişilere herhangi bir görev verilmeyecek.

Belirtilen süreler içinde veya sonunda, tedavi sonucu yurt dışında öğrenim görmesinde herhangi bir engel kalmaması durumunda öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimine kaldığı yerden devam etmesi gerekecek. Öğrenime devam etmeyen öğrenciler öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER