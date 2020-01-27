PYBS burslarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl, 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İOKBS bursları ile ilgili kılavuza göre, bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başladı. 2020'nin ilk ödemesinin ne zaman yatacağını merak edenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. PYBS bursları ne zaman yatacak? 2020 İOKBS ve PYBS bursu ne kadar? yanıtı haberimizde.

2020 PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacak. Bu nedenle ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenmek için öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.

2020 PYBS BURSLARI NE KADAR OLACAK?

PYBS bursları geçtiğimiz yıl 260 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 290 TL civarında olması bekleniyor.