Profesörler liselere nitelik katacak! O projeye start verildi

  • Bist 100
    101781
  • Dolar
    5,7408
  • Euro
    6,3268
  • Altın
    276,1920
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar  İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar 
Valencialı futbolculardan kulüp yönetimine protesto Valencialı futbolculardan kulüp yönetimine protesto
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi? Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı alım mülakatı ne zaman? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı alım mülakatı ne zaman?
İnme merkezi hayat kurtarıyor İnme merkezi hayat kurtarıyor
Prostat ilaçları Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir Prostat ilaçları Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir
'Sigara içenlerde akciğer sertleşmesi kanserden daha tehlikeli' 'Sigara içenlerde akciğer sertleşmesi kanserden daha tehlikeli'
Türk bilim insanına 'Başkanlık Onur Ödülü' Türk bilim insanına 'Başkanlık Onur Ödülü'
İstanbul’un gizemli tarihi! İstanbul’un pagan çağında neler yaşandı? İstanbul’un gizemli tarihi! İstanbul’un pagan çağında neler yaşandı?
Kan donduran ifadeler! "Kendime geldiğimde örgüt mezarlığındaydım" Kan donduran ifadeler! "Kendime geldiğimde örgüt mezarlığındaydım"
PMYO 2019 sınav giriş belgesi yayınlandı! PMYO polis alımı mülakat sınavı giriş belgesi ekranı PMYO 2019 sınav giriş belgesi yayınlandı! PMYO polis alımı mülakat sınavı giriş belgesi ekranı
Aracı bağlanan sürücü: “Ceza yıldıramaz. Egzozumuzu çiftleyeceğim” deyince gözaltına alındı Aracı bağlanan sürücü: “Ceza yıldıramaz. Egzozumuzu çiftleyeceğim” deyince gözaltına alındı
İstanbul'da 'ceza yıldıramaz' diyen sürücü gözaltına alındı İstanbul'da 'ceza yıldıramaz' diyen sürücü gözaltına alındı
TEKNOFEST' 19'un resmi açılışı yapıldı - Canlı izle TEKNOFEST' 19'un resmi açılışı yapıldı - Canlı izle
Liderleri 20 yaşında... Çeteye lüks rezidansta baskın! Liderleri 20 yaşında... Çeteye lüks rezidansta baskın!
Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini 55 yıllık başyapıtla açacak Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini 55 yıllık başyapıtla açacak
Antik kentteki Roma duvarları gün ışığına çıkarılıyor Antik kentteki Roma duvarları gün ışığına çıkarılıyor
'Dananın kuyruğunu koparan' lezzet: Pöç 'Dananın kuyruğunu koparan' lezzet: Pöç
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi 10 TL yüzünden valeyle birbirine girdi Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi 10 TL yüzünden valeyle birbirine girdi
Arda Turan'ın manevi annesi Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le buluştu Arda Turan'ın manevi annesi Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le buluştu
Teknofest uçuş gösterileri ne zaman? Türk yıldızları, Solo Türk, Hürkuş gösterileri saat kaçta? Teknofest uçuş gösterileri ne zaman? Türk yıldızları, Solo Türk, Hürkuş gösterileri saat kaçta?
Böyle vicdansızlık olamaz: Konya'da kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı Böyle vicdansızlık olamaz: Konya'da kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı
Yargıtay’a 8 yeni üye atandı! Yargıtay’a 8 yeni üye atandı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Eylül 2019 Salı 11:31:54 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 11:59:40

Profesörler liselere nitelik katacak! O projeye start verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine bazı liselerde uygulama yeni eğitim ve öğretim yılı ile başladı. Erzurum'da da diğer illerde olduğu gibi proje okullar belirlendi ve akademisyenler lisedeki bazı derslere girmeye başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün işbirliği sonrası T.T. Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi coğrafya derslerine Doç. Dr. Günay Kaya, tarih derslerine Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, İbrahim Hakkı Fen Lisesi kimya derslerine Prof. Dr. İrfan Kührevioğlu, Necmettin Erbakan Fen Lisesi biyoloji derslerine Prof. Dr. Ökkeş Arıcı, Sultan Abdülhamid Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL Lisesi teknik resim derslerine Prof. Dr. İshak Kotçioğlu, Erzurum Lisesi tarih derslerine ise Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun girmesine karar verildi. 
 
İLK DERS COĞRAFYA
 
Uygulama kapsamında ilk ders Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde verildi. Lisedeki coğrafya dersine Atatürk Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günay Kaya girdi. İlk derse katılan Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilere yeni hocalarını tanıttı ve çalışmanın amacıyla ilgili bilgi verdi. Projenin Türkiye'de eğitim-öğretimin iki ana paydaşı ve yürütücüsü olan Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK' ün işbirliği kapsamında başlatıldığını belirten Kaygusuz, Erzurum'da ise projenin Atatürk Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütüleceğini belirtti. Kaygusuz, "Bu kapsamda birçok okulumuzda profesörlerimiz, doçentlerimiz derse girecek. Sayın Bakanımızın da her zaman belirttiği gibi 'Eğitim ben yaptım oldu diyerek yapılacak bir iş değildir. Eğitim bütün toplum için bir ödev. Bu bir ülke ödevi.' Biz de Erzurum'da eğitim-öğretimi tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Bugün bu sınıfta değerli hocamızla birlikte bu iş birliğini somutlaştıracak ilk adımı atıyoruz" dedi. 
 
Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, liselerde akademisyenlerin sezon boyunca derslere gireceğini sözlü ve yazılıları da onların yapacağını bildirdi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ