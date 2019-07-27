PMYO polislik başvuruları ne zaman? PMYO polislik başvuru şartları neler? soruları arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Polis olmak isteyen öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO koşullarını ve başvuru şartlarını araştırıyor. TYT (Temel Yetenek Testi) puanını öğrenen öğrenciler ve aileleri PMYO polislik taban puanları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına her yıl 2 bin 500 öğrenci alımı yapılıyor. Bu öğrencilerin 250’si kadın, 2 bin 250’si erkek oluyor. Peki, polislik başvuruları ne zaman başlayacak? Polislik başvuru şartları nelerdir? PMYO polislik taban puanı 2019 kaç? PMYO Polislik başvuruları ile ilgili merak edilenler haberimizde.

POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2019 TYT puanı ile tercih edilecek PMYO başvurularının Temmuz ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Ayrıca başvuru dönemi için PMYO başvuru kılavuzunu yayımlanması da bekleniyor.

PMYO POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TC vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında TYT puan türünden 260 ham taban puan ve üzerinde almış olmak.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, Erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır. 18-27 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

Herhangi bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.