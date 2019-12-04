  • Bist 100
    107531
  • Dolar
    5,7414
  • Euro
    6,3759
  • Altın
    272,9920
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Anadolu İmam Hatip Liseleri başarısını PISA 2018'de de gösterdi! Anadolu İmam Hatip Liseleri başarısını PISA 2018'de de gösterdi!
Kasımpaşa sahasında Van Spor’u 2-1 mağlup etti Kasımpaşa sahasında Van Spor’u 2-1 mağlup etti
Okan Buruk: Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı Okan Buruk: Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı
Devlet Bahçeli: Ceza indirim teklifi beklemeye alındı Devlet Bahçeli: Ceza indirim teklifi beklemeye alındı
Can Yaman rezilliğine magazinciler sessiz kalmadı Can Yaman rezilliğine magazinciler sessiz kalmadı
HDP'li eski vekile PKK propagandasından hapis cezası HDP'li eski vekile PKK propagandasından hapis cezası
Gülen Gözler filmi ne zaman nerede çekildi? Gülen Gözler hangi evde çekildi? Gülen Gözler filmi ne zaman nerede çekildi? Gülen Gözler hangi evde çekildi?
Son Dakika: NATO'nun Londra Deklarasyonu yayınlandı Son Dakika: NATO'nun Londra Deklarasyonu yayınlandı
Resmen yasaklandı: Irak Kürtleri artık büyü yapamayacak Resmen yasaklandı: Irak Kürtleri artık büyü yapamayacak
F.Bahçe'de büyük şok! Yıldız futbolcu ligin ilk yarısını kapattı F.Bahçe'de büyük şok! Yıldız futbolcu ligin ilk yarısını kapattı
Ordu'da öldürülen Ceren'in son anları kamerada Ordu'da öldürülen Ceren'in son anları kamerada
İki ezeli rakibin Patrick yarışı! İki ezeli rakibin Patrick yarışı!
Bakan Dönmez: Maden kazalarında yüzde 58'lik bir düşüş sağladık Bakan Dönmez: Maden kazalarında yüzde 58'lik bir düşüş sağladık
Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? İşte Osman Gazi’nin hocası Şeyh Edebali'nin hayatı Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? İşte Osman Gazi’nin hocası Şeyh Edebali'nin hayatı
Santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı Santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı
Eski HDP'li vekile PKK propagandasından hapis cezası Eski HDP'li vekile PKK propagandasından hapis cezası
Antalyaspor farklı kazandı Antalyaspor farklı kazandı
Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 1 kişi öldü Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 1 kişi öldü
Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı! Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, VAR kararlarını eleştirdi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, VAR kararlarını eleştirdi
Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yendi Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yendi
Ukrayna'da artık kimliklerde başörtülü fotoğraf kullanılabilecek Ukrayna'da artık kimliklerde başörtülü fotoğraf kullanılabilecek
Irak'taki gösterilerde en az 460 kişi hayatını kaybetti Irak'taki gösterilerde en az 460 kişi hayatını kaybetti
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Aralık 2019 Çarşamba 16:40:27 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:47:51

Anadolu İmam Hatip Liseleri başarısını PISA 2018'de de gösterdi!

Milli Eğitim Bakanlığı, PISA 2018 Türkiye Ön Raporunu dün açıkladı. Bakanlıkça yapılan açıklamada Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin, büyük başarı artışı elde ettiği gözlemlendi.

Hazırlanan ön rapora göre Türkiye;

-Okuma Becerileri Alanında, 2015'te 428 puan; 2018'de 466 puan elde ederek 50. sıradan 40. sıraya,

-Matematik Alanında, 2015'te 420 puan; 2018'de 454 puan elde ederek 50. sıradan 42. sıraya,

-Fen Alanında, 2015'te 425, 2018'de 468 puan elde ederek 54. sıradan 39. sıraya yükselmiştir.

Türkiye, her üç bilişsel alanda da PISA 2018'de performansını anlamlı ölçüde artıran üç ülkeden biri olmuştur.

7 farklı okul türüne ait puanların yer aldığı PISA 2018 Ön Raporunda göre okul türlerine göre yaşanan puan değişimi açısından bakıldığında; Anadolu İmam Hatip Liseleri, Fen Liselerinden sonra en büyük puan artışı yaşayan okul türü olmuştur. Bu başarı artışı Anadolu İmam Hatip Liselerdeki eğitim niteliğinde yaşanan iyileşmelerin bir sonucudur.

Anadolu İmam Hatip Liseleri 31,8 puan artışı ile okuma becerisi alanında, 39,0 puan artışı ile de fen alanında Fen Liselerinden sonra gelmektedir. Matematik alanında ise 27,8 puan ile en yüksek puan artışı yaşayan okul türleri arasında 3.sırada yerini almıştır.

PISA 2018 döngüsünde Anadolu İmam Hatip Liseleri açısından yakalanan bu başarı ivmesi, MEB 2023 Eğitim Vizyonu, Akademik Destek Programı, Kalite Takip Sistemi (KTS), Hedef 2020 Üniversiteye Hazırlık ve Bilimsel Gelişim Projesi, Akademik Koçluk ve Akademik Danışma Kurulu faaliyetleri gibi eğitimde nitelik artışına yönelik yürütülen eğitim politikaları sayesinde katlanarak devam edecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ