Özür grubu atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB atama sonuç ekranı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Öğretmenlerin mazaret atamaları bugün gerçekleşiyor. Özür grubu atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak. Özür grubu atamalarında, Milli Eğitim Bakanlığı bugün öğretmenlerin atandıkları kurumları ilan edecek. 22 Ağustos ile 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğretmenlerden kurum tercihi alınmıştı. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle yapmaları gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar Özür grubu atamalarına başvurabildi. Özür atama tercihleri 22-27 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Tercihlerini yapan öğretmenler atama sonuçlarını bekliyor. Eş durumu öğretmen atamaları bugün yapılıyor.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2019 yılı özür grubu atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.