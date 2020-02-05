05 Şubat 2020 Çarşamba 16:07:04 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 16:12:39
Ovacık'ta eğitime 2 gün ara verildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda yarın ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.
AA
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