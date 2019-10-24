ÖSYM YÖKDİL sınav giriş yeri sorgulama ekranı: YÖKDİL sınavı 2019 ne zaman?

YÖKDİL sınavı 2019 ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM YÖKDİL sınav giriş yerleri merak ediliyor. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı giriş yerlerine ilişkin duyuru yayınladı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. ÖSYM YÖKDİL sınav giriş yeri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

YÖKDİL SINAVI 2019 NE ZAMAN?

YÖKDİL, 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YÖKDİL SINAV GİŞİŞ YERİ SORGULAMA YERLERİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL, Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavı oluyor. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.