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19 Eylül 2019 Perşembe 15:17:01 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:18:39

ÖSYM YKS ek tercih 2019 açıklandı: 48 bin 367 öğrenci ek yerleştirme ile yerleşti! ÖSYM YKS ek tercih sorgulama ekranı

ÖSYM YKS ek tercih 2019 açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün öğle saatlerinde, adaylar tarafından sabırsızlıkla beklenen YKS ek tercih sonuçlarının gün içinde açıklanacağını duyurmuştu. ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını bugün saat 14:45 itibari ile adayların erişimine açtı. Lisans ve önlisans dahil toplam 129 bin 2 kontenjana 48 bin 367 öğrenci yerleşti. 80 bin 635 kişilik kontenjan boş kaldı. Açıköğretim programları dahil değil olmayıp, açıköğretim programlarına 13 bin 465 aday yerleşti. Bu rakamlar dahilinde adaylar bir üniversiteye yerleşip yerleşmediğini merak ediyor. ÖSYM YKS ek tercih sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

ÖSYM YKS ek tercih 2019 açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün öğle saatlerinde, adaylar tarafından sabırsızlıkla beklenen YKS ek tercih sonuçlarının gün içinde açıklanacağını duyurmuştu. ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını bugün saat 14:45 itibari ile adayların erişimine açtı. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇ SAYFASI


 

EK YERLEŞİTME SONUÇLARI SAYISAL VERİLER

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

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