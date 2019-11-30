ÖSYM YDS giriş belgesi indirme sayfası: YDS sınavı ne zaman saat kaçta?

YDS sınavı ne zaman saat kaçta? ÖSYM YDS giriş belgesi indirme sayfası, yoğun olarak araştırılıyor. 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) girecek adaylar giriş belgelerini indirmek istiyor. Kimliğini kaybeden adaylar ise YDS/3 Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin hangileri olduğunu sorguluyor.

YDS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

YDS sınavı 1 Aralık Pazar günü saat 10:15'te yapılacak. YDS sınavı için giriş belgesi ÖSYM'nin sayfasından indirilebiliyor.

YDS SINAVI İÇİN AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

1 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Aralık 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-YDS/3 başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YDS/3 Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

YDS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınavı sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.