ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS tarihi: 2020 KPSS ne zaman? 2020 KPSS başvuruları ne zaman?

2020 KPSS ne zaman? 2020 KPSS başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı memur olmak isteyen ve önümüzdeki sene KPSS sınavlarına girecek adaylar tarafından araştırılıyordu. KPSS sınavına hazırlanan adaylar, heyecanla sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. Merakla beklenen ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı.Memur olmak isteyen kimselerin gireceği KPSS sınav tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS tarihi ve başvuru günleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÖSYM KPSS 2020 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM

BİLİMLERİ)

Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru tarihleri 05.05.2020 - 20.06.2020 Sınav tarihi 19.07.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru tarihleri 05.05.2020 - 20.06.202 sınav tarihi 25.07.2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru tarihi 05.05.2020 - 20.06.2020 sınav tarihi 26.07.2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru tarihi 05.05.2020 - 20.06.2020 sınav tarihi 09.08.2020

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.