ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları, öğrenci adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının bugün erişime açılması ile ek yerleştirmeler de gündeme oturdu. Üniversite sınavına giren adaylar bugün saat 12.00 itibari ile ÖSYM'nin erişime açtığı sonuç sayfasından yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntülenebiliyor. YKS yerleştirme sonuçları doğrultusunda bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme şansını deneyebilecek.

ÖSYM EK YERLEŞTİRME 2019 NE ZAMAN?

ÖSYM ek yerleştirme için henüz bir tarih açıklanmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos'ta başlayacak, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.