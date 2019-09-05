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05 Eylül 2019 Perşembe 12:15:55 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:17:15

ÖSYM ek tercih ücreti yatırma 2019! ÖSYM ödemeleri nereden yapılır?

ÖSYM ek tercih ücreti yatırma 2019 işlemi nasıl yapılır? ÖSYM ödemeleri nereden yapılır? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Üniversitelerin bir programına yerleşemeyen öğrenciler şanslarını bir kez daha ek yerleştirmelerde deneyecek. ÖSYM'nin açıklaması ile ek tercih kılavuzu geçtiğimiz gün yayınlandı. ÖSYM ek tercih döneminin ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini de duyurdu. Ek tercihler bugün itibari ile yapılmaya başlandı. Ancak öğrencilerin ek tercih ücretini ödemeyi unutmamaları gerekiyor. Aksi halde yapılan ek tercih işlemi geçerli sayılmıyor. Peki, ÖSYM ek tercih ücreti yatırma işlemi nereden ve nasıl yapılacak? yanıtı haberimizde yer alıyor.

ÖSYM ek tercih ücreti yatırma 2019 işlemi nasıl yapılır? ÖSYM ödemeleri nereden yapılır? merak ediliyor. Ek tercih yapmak isteyen öğrenci adaylarının tercihlerini tamamlayabilmeleri için ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik/düzeltme yapılabiliyor. Tercih işlemi yaıldıktan sonra süresi içinde ek yerleştirme ücreti yatırılarak tercih işlemi tamamlanıyor ve “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilerek yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün saklanması faydalı oluyor.

ÖSYM ÖDEME SAYFASI
 

EK TERCİH ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Tercih süresi, 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir.

EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödeyiniz. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. 

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır. Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilir.

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