ÖSYM ek kontenjan tercih kılavuzu 2019! Ek tercih ne zaman bitiyor?

ÖSYM ek kontenjan tercih kılavuzu 3 Eylül 2019 tarihinde erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için tercihlerin 5 Eylül'de başlayacağı bildirildi. Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün başlayan ek tercih dönemi 11 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini 11 Eylül akşamına kadar yapabilecek. Ek yerleştirme ücretinin ise 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılması gerekecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2019-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2019- YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2019-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.