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27 Eylül 2019 Cuma 14:57:52 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 14:58:51

ÖSYM duyurdu: Kaymakamlık ve ALES 3 sınav ücreti bugün ödenebiliyor!

Kaymakamlık ve ALES 3 sınavları için başvuru ücreti bugün içinde ödenebiliyor. ÖSYM duyurusunda, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul ilimizde yaşanan deprem nedeniyle GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı ilgili sınavlara başvurusunu yapmış ancak online ödemelerde sınav ücretini yatıramamış bazı adayların olduğu anlaşıldığını ve sınavlara ilişkin başvurusunu yapmış ancak sınav ücretini yatıramamış adayların ödemelerini bugün yapabileceklerini açıkladı..

ÖSYM, 2019-ALES/3 ile 2019-Kaymakamlık Sınavı Başvurusunu Yapan Adayların Sınav Ücretini Yatırmaları Hakkında Duyuru yayınladı. ÖSYM bugün yayınladığı duyuruda, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul ilimizde yaşanan deprem nedeniyle GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı ilgili sınavlara başvurusunu yapmış ancak online ödemelerde sınav ücretini yatıramamış bazı adayların olduğu anlaşıldığını ve sınavlara ilişkin başvurusunu yapmış ancak sınav ücretini yatıramamış adayların ödemelerini bugün yapabileceklerini açıkladı.

ÖSYM DUYURUSU 

2019-ALES/3 ile 2019-Kaymakamlık Sınavı Başvurusunu Yapan Adayların Sınav Ücretini Yatırmaları Hakkında

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) ile İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2019-Kaymakamlık) başvuran adayların sınav ücreti ödemesi 26 Eylül 2019 tarihinde sona ermiştir.

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul ilimizde yaşanan deprem nedeniyle GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı ilgili sınavlara başvurusunu yapmış ancak online ödemelerde sınav ücretini yatıramamış bazı adayların olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu sınavlara ilişkin başvurusunu yapmış ancak sınav ücretini yatıramamış adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 27 Eylül 2019 günü saat 23.59’a kadar yatırılabileceklerdir.

2019-ALES/3 ve 2019-Kaymakamlık Sınavı başvurusunu yapan adaylara önemle duyurulur.

ALES 3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı bu sene 9 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. 

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