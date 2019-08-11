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11 Ağustos 2019 Pazar 19:13:22 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:15:43

ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. İki yıllık öğrenimlerini, dörde tamamlamak için DGS sınavına giren öğrenci adayları 2019 DGS tercih döneminin başlamasını bekliyor. DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını 25 Temmuz'da T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenmişti. Yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması ile tercih dönemlerinin bir an önce başlamasını bekleyen öğrenci adayları gözlerini ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevirdi. DGS tercihleri son dakika gelişmeleri haberimizde.

ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. İki yıllık öğrenimlerini, dörde tamamlamak için DGS sınavına giren öğrenci adayları 2019 DGS tercih döneminin başlamasını bekliyor. DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını 25 Temmuz'da T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenmişti. Yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması ile tercih dönemlerinin bir an önce başlamasını bekleyen öğrenci adayları gözlerini ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevirdi.

ÖSYM DGS TERCİH KILAVUZUNU NE ZAMAN YAYINLAYACAK?

ÖSYM, DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 25 Temmuz'da sınav sonuçlarını öğrenen adaylar yayınlanacak DGS kılavuzunu bekliyor. Araya Kurban Bayramı giren nedeni ile birkaç gün daha beklemek zorunda kalan öğrenciler bayramdan sonra tercih döneminin başlatılmasını istiyor.

Adaylar, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. ÖSYM'nin DGS 2019 tercih kılavuzunu yayınlaması halinde tercih kılavuzuna haberimizden ulaşılabilecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. 

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. 

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. 

Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. 

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmayacak. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacak.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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