ÖSYM DGS tercih kılavuzunu güncelledi! DGS kılavuzunda ne değişti, DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

ÖSYM DGS tercih kılavuzunda güncelleme yaptı. Yapılan düzenlemenin ne olduğu ve "DGS tercihleri ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. DGS ile geçiş yapabilecek ön lisans programları, ilgili Üniversiteler tarafından güncellendi. DGS kılavuzlarından TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 26 Ağustos 2019 tarihinde değiştirildi. Bu güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tablo-2'de yapılan güncellemeleri esas almaları gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercih dönemi 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.



Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

DGS KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS kontenjan kılavuzu 2019 yayınlanmadı. ÖSYM kontenjan kılavuzu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. DGS tercih döneminde, taban ve tavan puanlarını merak edenler 2018 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar dosyasından yararlanabiliyor.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.