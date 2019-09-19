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19 Eylül 2019 Perşembe 12:44:02 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:45:40

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tweet attı: YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, öğrenci adaylarının beklediği ek tercih sonuçları ile ilgili tweet attı. Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tweet ile YKS ek tercih sonuçlarını gün içerisinde paylaşmayı planladıklarını bildirdi. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, twitter üzerinden EkTercihlerAcıklansın hashtag'i ile ÖSYM Başkanlığı ile ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e twitler atmıştı. ÖSYM Başkanı Aygün, adayların ek tercih sonuçlarının açıklanması taleplerini takip ettiğini belirterek sevgilerini iletti. Açıklamanın ardından, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar heyecan yaşadı. YKS ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra haberimizden erişim sağlanabilecek.

YKS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, öğrenci adaylarının beklediği ek tercih sonuçları ile ilgili tweet attı. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, twitter üzerinden EkTercihlerAcıklansın hashtag'i ile ÖSYM Başkanlığı ile ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e twitler atmıştı. Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tweet ile adayların ek tercih sonuçlarının açıklanması taleplerini takip ettiğini belirterek, YKS ek tercih sonuçlarını gün içerisinde paylaşmayı planladıklarını aktardı.

YKS EK TERCİH SONUÇ SAYFASI
 

EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ ATILAN TWETLER

Mortiyo : Uykum var ama uyuyamıyorum da... #ektercih #EkTercihlerAcıklansın

Sevilay Seymen : Bence 18'inde kesin açıklanır . Sizce? #ektercih #EkTercihlerAcıklansın

Kerevizlipasta : #ektercih Bak gözünü sevdiğim @halis_aygun bugün dersim 1 de bitiyor çıktığımda açıklanmış olarak göreyim şu garibanı sevdir nolursunnnnnnnnnnn
#EkTercihlerAcıklansın

Resul Akıncı : Yks ek tercih sonuçlarının açıklanmasını merakla ve bekleyen  üniversite öğrenci adayları Zannım ve kanaatimce yarın öğle veya akşam  saatlerinde  sonuçlar muhtemelen açıklanacaktır. Umarım sonuç tahmin ettiğim vakitte paylaşılır.#Yksektercih #EkTercihlerAcıklansın
#ektercih

Mecruh : Yine şafak operasyonu gibi gecenin yarısında açıklarsınız diye bekliyorum #EkTercihlerAcıklansın

Kutluay: ARKADAŞLAR 12de AÇIKLANACAK DİYOLAR DOĞRU MU? #ektercih #ektercih2019 #EkTercihlerAcıklansın #ösym

İlaydaa: Bülbülün güle ihtiyaç duyduğu gibi benim de sonuçların açıklanmasına ihtiyacım varr #ektercih 
#ektercih2019 
#EkTercihlerAcıklansın

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

EK tercih sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

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