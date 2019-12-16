  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8145
  • Euro
    6,4736
  • Altın
    275,3870
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 103 gözaltı İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 103 gözaltı
Endonezya'da korkutan deprem Endonezya'da korkutan deprem
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın yeni film heyacanı İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın yeni film heyacanı
Şilan Makal, Berk Çanakoğlu ve Erdem Kahraman’dan 'Anormal' bir oyun! Şilan Makal, Berk Çanakoğlu ve Erdem Kahraman’dan 'Anormal' bir oyun!
Popçu Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un kızları Hira'nın günü Popçu Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un kızları Hira'nın günü
Şarkıcı Mustafa Sandal'la yaşadığı aşkla gündem olan Gülnur Tutumoğlu: Tolga Güleç ile arkadaşız Şarkıcı Mustafa Sandal'la yaşadığı aşkla gündem olan Gülnur Tutumoğlu: Tolga Güleç ile arkadaşız
Nebahat Çehre: Türk sineması bitmez Nebahat Çehre: Türk sineması bitmez
Işın Karaca: Orhan Gencebay benim manevi babam Işın Karaca: Orhan Gencebay benim manevi babam
Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid’in mont modasına Bülent Ersoy da uydu Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid’in mont modasına Bülent Ersoy da uydu
Süperstar Ajda Pekkan'dan yılın son konseri Süperstar Ajda Pekkan'dan yılın son konseri
Pelin Karahan'ın hep acelesi var Pelin Karahan'ın hep acelesi var
Funda Arar'dan erken yılbaşı kutlaması Funda Arar'dan erken yılbaşı kutlaması
Nostaljik buluşma   Nostaljik buluşma  
Wesley Sneijder ile model eşi Yolanthe Cabau barıştı Wesley Sneijder ile model eşi Yolanthe Cabau barıştı
'Angelina Jolie fikrimi çaldı' 'Angelina Jolie fikrimi çaldı'
Okulda hücre cezası Okulda hücre cezası
Dünyanın zirvesinde bir Türk şirketi klasını konuşturdu Dünyanın zirvesinde bir Türk şirketi klasını konuşturdu
Ev bastılar, serbest kaldılar Ev bastılar, serbest kaldılar
İstanbul'un göbeğinde tarih yağması İstanbul'un göbeğinde tarih yağması
Darbeciden alçak tehdit Darbeciden alçak tehdit
'Çocuklarımız ya gelecek ya gelecek' 'Çocuklarımız ya gelecek ya gelecek'
Erdoğan mazlumların sesi olacak Erdoğan mazlumların sesi olacak
Koreli şirketler yatırım için sırada Koreli şirketler yatırım için sırada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 07:29:12 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 07:30:21

ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak

ÖSYM yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre Arapça, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Hukuk, İstatistik, Maliye, Rusça ve Türkçe alanlarında istihdam edilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Başvuruda bulunacak adayların 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerine göre Arapça ve Rusça alanlarında asgari 70, diğer alanlar için ise en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.

Adaylar 2 Ocak 2020 Perşembe gününe kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak internet ortamından müracaatlarını gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınav 26 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri ÖSYM'nin internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Başvuruda bulananlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecek.

Adayların giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, devamlı olarak görev yapmalarına engel olabilecek daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmaması gerekiyor.

Adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere öğrenim alanlarıyla ilgili konulardan yüzde 70 test ve yüzde 30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacak.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat internet sayfasından duyurulacak.

Sözlü sınavda adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

Puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecek.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara da bildirimde bulunulacak.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ