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17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45:59 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51:23

Ortaöğretim Başarı Puanı nedir? OBP puanı hesaplama nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gözler YKS tercihlerine çevrildi. YKS sonuçlarını kontrol eden adaylar şimdi tercihlerin nasıl yapılacağını araştırıyorlar. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. 2019 YKS tercihleri de 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Ayrıca öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler. Peki, YKS sonuçlarında Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl kullanılacak? Ortaöğretim Başarı Puanı nedir? OBP puanı hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Ortaöğretim Başarı Puanı nedir? OBP puanı hesaplama nasıl yapılır? sorularının yanıtları tüm öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de erişime açıldı. Heyecanla YKS sonuçları takip edildi. Souçların duyurulmasının hemen ardından gözler tercihlerin ne zaman ve nasıl yapılacağına çevrildi. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. YKS tercihleri ve Ortaöğretim Başarı Puanı hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler... 

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEDİR?
Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin, görmüş olduğu derslerden aldığı notların başarısına göre belli bir formülle hesaplanan başarı puanıdır. Öğrenciler arasında kısaca okul puanı olarak da bilinmektedir.

OBP PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2019-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir.

Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir. 

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK?


Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. 
TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır. 

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) nhesaplanmayacaktır. 

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

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