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25 Aralık 2019 Çarşamba 12:41:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:42:08

On beş tatil ne zaman? Karne tatili 2020 ne zaman?

15 günlük karne tatili yaklaşıyor. Öğrenciler bir haftalık ilk ara tatilini geçtiğimiz haftalarda 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptılar. 25 Kasım'da okulları açılan öğrenciler yaklaşık 1 aylık süresinin geçmesi ile gözlerini 15 günlük sömestr tatiline çevirdi. Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği 15 tatilin ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiği merak ediliyor. On beş tatil ne zaman? Karne tatili 2020 ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Karne tatili 2020 tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor..

Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen karne tatili için geri sayım başladı. On beş tatile 1 aydan az bir süre kaldı. Eylül 2019'de başlayan eğitim öğretim yılının ilk döneminin son günü yaklaşıyor. On beş tatil ne zaman? Karne tatili 2020 ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulamaya göre dönemler içinde ara tatile çıkan öğrenciler ilk ara tatillerine 18-24 Kasım tarihleri arasında çıktılar. 25 Kasım'da tekrar okula başlayan öğrenciler bu kez 15 günlük tatillerinin hangi gün başlayacağını öğrenmek istiyor. 15 günlük karne tatili 2020 ile ilgili merakla araştırılan tarihler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ON BEŞ GÜNLÜK KARNE TATİLİ 2020 NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler ilk dönem karnesini 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak. Böylece 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. On beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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