Okullar tatile girdi, uzman uyardı: Dijital dünyada kriminal saate dikkat edin

TM Dijital Haber Merkezi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen bugün yarıyıl tatiline başladı.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi'nden Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital dünyada sosyal medya saldırganlığının hızla arttığını dile getirdi. Eraslan, “Çocukların psikolojik durumlarından yararlanan çeşitli oyunlar var. Tatil kontrolsüz zaman dilimi değildir, ebeveynler dijital dünyada kriminal saat dilimine dikkat etmeliler.” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL ARAÇLAR EVDE ÇOK ZAMAN ALIYOR”

Çocukların tatil dönemlerinde dijital araçları yoğun kullandığına dikkat çeken Levent Eraslan, “Tatiller kent yaşamıyla beraber artık evlerde geçmekte. Bu yüzden çocukları evde tutmak için dijital araçlar yoğunlukla kullanılmakta. Dijital araç ve gereçler evde çok büyük zaman alıyor. Burada ebeveynlere günün planlamasını yapmalarını öneriyorum.” dedi.

“YASAKLAMA YERİNE KOTA ZAMANI GETİRİLMELİ”

Ebeveynlerin dijital araçları yasaklamak yerine zaman kotası koyması gerektiğini dile getiren Eraslan, “Anne ve babalar çocuklarının girdiği sosyal ağları kontrol etmeliler. Çocuklar günde bir saat eğitici oyunlar oynamak şartıyla dijital araçları kullanabilirler.” diye konuştu.

“SAVAŞ OYUNLARI BAĞIMLILIK YARATIYOR”

Dijital dünyanın kriminal zaman dilimine dikkat çeken Levent Eraslan, şöyle konuştu:

“Çocukların psikolojik durumlarından yararlanan çeşitli oyunlar var. Tatil kontrolsüz zaman dilimi değildir, ebeveynler dijital dünyada kriminal saat dilimine dikkat etmeliler. Bununla beraber çocuklar şiddet içeren oyunlardan uzak durmalılar