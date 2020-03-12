Okullar tatil mi? sorusuna Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Koronavirüs nedeniyle okullar ne zaman tatil olacak? sorusuna beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arttırılırken Türkiye'de okulların 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceği kaydedildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bugün 20.30'da açıklama yapacak.

Ayrınıtlar geliyor

KOVİD-19 BULAŞAN KİŞİ SAYISI 119 BİNİ AŞTI!

Son olarak Türkiye'de gündeme gelen ve ilk olarak ta Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 119 bini geçti.

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 158, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 631, İran'da 291, Güney Kore'de 61, İspanya'da 36, Fransa'da 33, ABD'de 31, Japonya'da 19, Irak'ta 7, İngiltere'de 6, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 3, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Lübnan, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.