Okullar ne zaman tatil olacak? Okullarda birinci ara tatil ne zaman? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. MEB tarafından ilk defa uyguanacak ara tatil için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 9 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler ilk ara tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Öğrenci ve veliler ilk kez uygulanacak ara tatilin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini araştırıyor. MEB'in duyurusuna göre bu sene ilk kez öğrenciler yarı yıl tatilleri haricinde ara tatil de yapacak. Yeni uygulama kapsamında dönemler içinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil bu ay içinde yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise Nisan ayında olacak. Okullarda uygulanacak ara tatil tarihleri haberimizde yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK.

Okullar bu hafta sonu ara tatile girecek. Okul ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak. Toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ilk dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ:

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün