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15 Ekim 2019 Salı 14:03:19 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 14:04:27

Okullar ne zaman kapanıyor? Kasım'da okullar ne zaman tatil?

Okullar ne zaman kapanıyor? Kasım'da okullar ne zaman tatil? sorularının yanıtı merak ediliyor. Öğrenci ve veliler yeni sistemdeki ara tatilleri heyecanla bekliyor. MEB okul ara tatil tarihleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni uygulama ile okullar bu sene 4 kez kapanacak. Dönemler içerisinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil Kasım ayı içerisinde yapılacak. Öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma olanağı sağlayan ara tatil tarihleri haberimizde yer alıyor.

MEB okul ara tatil tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. Okullar ne zaman kapanıyor? Kasım'da okullar ne zaman tatil? sorularının yanıtı merak ediliyor. 9 Eylül itibari ile ders başı yapan öğrenciler heyecanla ara tatili bekliyor. Bilindiği üzere, yeni uygulama ile okullar bu sene 4 kez kapanacak. Dönemler içerisinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil Kasım ayı içerisinde yapılacak. Öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma olanağı sağlayan ara tatil tarihleri haberimizde yer alıyor.

KASIMDA OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Okullar Kasım'da kapanacak. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında olacak. Okul ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

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