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23 Ağustos 2019 Cuma 11:37:20 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:39:16

Okullar ne zaman açılıyor? 2019'da okullar hangi tarihte açılıyor?

Okullar ne zaman açılıyor? Okullar hangi tarihte açılıyor? sorularının yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. Yaz tatilinin büyük bir kısmının geride kalması ile okul hazırlıkları da yavaş yavaş başladı. Bazı büyük marketlere okul araç gereçleri geldi. Bir yandan hazırlıklar devam ederken bir yandan da okulların açılacağı tarih hakkında araştırma da yapılıyor. 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yoğunlaşıyor. Okulların açılış tarihi ve MEB takvimi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Okullar ne zaman açılıyor? Okullar hangi tarihte açılıyor? sorularının yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yaz tatilinin büyük bir kısmının geride kalması ile okul hazırlıkları da yavaş yavaş yapılıyor. Bazı büyük marketlere okul araç gereçleri geldi. Bir yandan hazırlıklar devam ederken bir yandan da okulların açılacağı tarih araştırılıyor. 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yoğunlaşıyor. Okulların açılış tarihi ve MEB takvimi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.


OKUL AÇILIŞ TARİHİ 2019-2020

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

Yeni uygulama kapsamında dönemler içinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.


EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2019-2020

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.
 
F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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