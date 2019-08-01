Okullar ne zaman açılıyor? 2019 Eylül okul açılış tarihi belli oldu mu?

Okullar ne zaman açılıyor? soruları arama motorlarında yoğun bir şekilde aratılıyor. Yaz tatilinin büyük bir çoğunluğunun geride kalması ile öğrenci ve veliler yeni eğitim öğretim hayatının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2019 Eylül okul açılış tarihi, MEB'in 2019-2020 çalışma takvimi içerisinde yer alıyor. Takvime göre, öğrenciler için ilk ders zili Eylül'de çalacak. Okullar Eylül ayının kaçında açılacak? Uyum eğitimi ne zaman yapılacak? 2019-2020 okul açılış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve aileleri şimdi yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

2019 EYLÜL OKUL AÇILIŞ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

Yeni uygulama kapsamında dönemler içinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2020

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.



F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.