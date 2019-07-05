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05 Temmuz 2019 Cuma 11:02:15 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:04:02

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2019 - 2020 MEB takvimi

Milyonlarca öğrenci okulların kapanması ile birlikte, yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Bilindiği gibi 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 14 Haziran Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla birlikte sona ermişti. Öğrencilerin ve ailelerin gözü ise okulların yeni kapanmasına rağmen okulların ne zaman açılacağında. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde "okullar ne zaman açılacak?" sorusunu internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. MEB ise çok geçmeden 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? sorusu okulların kapanmasının ardından veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı bile. Bir yılı daha bitirmenin sevinciyle tatile giren öğrenciler için "yaz tatili ne zaman bitecek?" sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada bundan böyle yaz tatili süresinin kısalacağını söyledi. 13 hafta olan yaz tatili, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 haftaya düşürüldü. Peki, 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların cevabı…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim ve öğretim çalışma takvimine dair yeni yazı yayımladı. İşte Bakanlık Orta Öğretim Genel Müdürlüğünden 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle illere gönderilen resmi yazı; Daha önceden 2018/12 nolu genelge ile eğitim - öğretim kurumlarında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacağı belirlenmiş fakat 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda eğitim sisteminin daha verimli yürütülmesi amacıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlaması, bu eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görüldü.

YENİ SİSTEM VE ARA TATİLLER
1- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;
a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak

b) Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin; eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Birinci dönem ara tatili 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir
İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

2- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecek.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.

EBEVEYNLERE TATİL UYARISI!
Çocukların karnelerini alması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerin yaz tatilini çocukları ile nasıl geçirmesi gerektiği hakkında bilgi veren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan, tatil süresinden çok, çocuk için yapılan tatil planın daha büyük önem taşıdığını, bu yüzden de ailelerin çocukların tatil planlarını hem kendi durumlarına göre hem de çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun yapmasının çocuk için faydalı olabileceğini belirtti.

Ebeveynlerin öncelikle tatilde çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, ailelerin çocukları ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesi ile birlikte aile ilişkilerinin de güçlenebileceğini belirtti. Aynı zamanda kaliteli geçirilen vaktin ebeveynlerin çocuklarını da daha iyi tanımasına ve onları kendi yeteneklerine göre doğru bir şekilde yönlendirebilmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.

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