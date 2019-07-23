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23 Temmuz 2019 Salı 17:21:02 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 17:23:44

Okullar ne zaman açılacak? 2019’da okullar ayın kaçında açılacak?

Yaz döneminin yarılanması ile birlikte öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Tatilde şehir dışın çıkan öğrenciler ve aileleri dönüş için okulların açılacağı tarihi araştırıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı arama motorlarında soruluyor. Okullar ne zaman açılacak? 2019’da okullar ayın kaçında açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

Temmuz ayının sonunun yaklaşması ile birlikte öğrenciler ve aileleri okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Tatilde özellikle şehir ve yurt dışında olan öğrenciler ve velileri, yeni eğitim öğretim döneminde okulların açılacağı tarihi merak ediyor.

14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkan öğrenciler, tatillerinin büyük bir kısmını geride bıraktı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve aileleri şimdi yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların ne zaman açılacağı Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takviminde yer alıyor. Yeni takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için ders zili 9 Eylül 2019'da çalacak. Yeni uygulama kapsamında dönemler içinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2020

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.
 
F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

UYUM EĞİTİMİ YAPILACAK

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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