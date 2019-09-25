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25 Eylül 2019 Çarşamba 17:21:06 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:22:47

Okullar ilk ara tatil ne zaman? 2019 ve 2020 ara tatil günleri

Okullar ilk ara tatil ne zaman? 2019 ve 2020 ara tatil günleri merak ediliyor. 2019-2020 Eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 Eylül itibari ile derslere başladı. İlkokul birinci ve beşinci sınıflar ile dokuzuncu sınıf öğrencileri 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri aldı. Şimdi gözler yine okul tatillerine çevrildi. Sistemin değişmesi ile 1'den fazla ara tatil yapacak öğrenciler tatillerin ne zaman ve kaç gün olduğunu merak ediyor. 2019 ve 2020 ara tatil günleri haberimizde yer alıyor.

2019 ve 2020 ara tatil günleri, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Okullar ilk ara tatil ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 2019-2020 Eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de başladı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 Eylül itibari ile derslere başladı. Öğrenciler değişen sistem ile ara tatillerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2019 ve 2020 ara tatil günleri haberimizde yer alıyor.

2019 - 2020 OKUL ARA TATİL TARİHLERİ

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

YARITYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

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