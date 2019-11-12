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12 Kasım 2019 Salı 15:56:53 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 15:58:28

Okullar bu hafta mı kapanıyor? Okullar ne zaman tatil olacak?

Okullar bu hafta mı kapanıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? sorularının yanıtı gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene ilk kez öğrenciler yarı yıl tatilleri haricinde ara tatil de yapacak. Yeni uygulama kapsamında dönemler içinde ara tatiller yapılacak. İlk ara Kasım ayında yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek. Peki, okullar Kasım'ın kaçında kapanacak? İşte MEB ara tatil günleri..

Okulların ara tatilleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Okullar bu hafta mı kapanıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni uygulama kapsamında öğrenciler dönemler içinde ara tatiller yapacak. Ara tatilerin ilki bu ay içerisinde yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise Nisan ayında yapılacak. Peki, okullar Kasım'ın kaçında kapanacak? Okullar ne zaman tatil olacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

OKULLAR BU HAFTA MI KAPANIYOR?

Okullar bu ay ara tatile girecek. Okul ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak. Dolayısı ile okullar bu hafta değil, önümüzdeki hafta tatile girecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ:

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

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