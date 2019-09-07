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07 Eylül 2019 Cumartesi 10:41:41 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:44:02

Okullar 9 Eylül Pazartesi saat kaçta açılıyor? Yeni okul zili sesi nasıl?

Okullar 9 Eylül Pazartesi saat kaçta açılıyor? Yeni okul zili sesi nasıl? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yaz tatilini dolu dolu geçiren öğrenciler, özledikleri öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmak için gün sayıyor. İlkokula yeni başlayan öğrenciler ise 5-6 Eylül'de uyum haftası kapsamında yeni sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile tanıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı. MEB takvimine göre okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki, ilk ders zili saat kaçta çalacak?

Okullar 9 Eylül Pazartesi saat kaçta açılıyor? Yeni okul zili sesi nasıl? merak ediliyor. 14 Haziran 2019 Cuma günü karnesini alan öğrenciler için yaz tatili yarın sona eriyor. MEB takvimine göre, okullar 9 Eylül 2019 tarihinde açılıyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı. Yeni okul zili sesini merak edenler, zilin ne zaman çalacağını ve çocukların ilk derslerine saat kaçta gireceğini merak ediyor.

Okulların ders saatleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencinin kayıtlı olduğu okula giderek ya da arayarak ilk dersin saat kaçta başlayacağı öğrenilebiliyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısını tanıtımını dün gerçekleştirdi. Okul zili şarkısı videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YENİ OKUL ZİLİ SESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2019-2020

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.
 
F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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