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Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları 2019 belli oldu mu? Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları 2019 belli oldu mu? Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması

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18 Temmuz 2019 Perşembe 10:01:06 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:38:24

Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları 2019 belli oldu mu? Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması

Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları 2019 belli oldu mu? Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması hakkında internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırma yapılıyor. Milyonlarca öğrenin heyecanla beklediği YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS tercihleri 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları ve başarı sıralaması hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklanan YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başladı. Öğrenciler Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları 2019 belli oldu mu? Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması açıklandı mı? sorularına yanıt arıyorlar. YKS tercihleri 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Okul Öncesi Öğretmenliği tercihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN TAVAN PUANLARI 2019 BELLİ OLDU MU? 
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2019 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı. 

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI

2019 YKS KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNLİSANS PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?​
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.  Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.  Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türk çe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. 

Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. 

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