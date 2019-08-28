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28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42:58 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:45:06

Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası

Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile birlikte okul aile birliklerinin nasıl kurulması gerektiği hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. Okul aile birliğini kurmak isteyenler mevzuattaki esaslara uymak istiyor. Okul Aile Birliği Organlarının Kuruluşu, Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları, yönetmelik kapsamında açıklanıyor. Peki, Okul aile birliği nasıl kurulur? İşte okul aile birliğinin kuruluşu ile ilgili merak edilenler..

Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası merak edilen konular arasında yer alıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile birlikte okul aile birliklerinin nasıl kurulması gerektiği hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. Okul aile birliğini kurmak isteyenler mevzuattaki esaslara uymak istiyor. Okul Aile Birliği Organlarının Kuruluşu, Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları, yönetmelik kapsamında açıklanıyor. Peki, Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul aile birliğinin kuruluşu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 
 

Okul aile birliği, eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kurulan okul-aile birliği oluyor.

OKUL AİLE BİRLİĞİ NASIL KURULUR?

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kuruluyor. Birlik, kurulduğu okulun adını alıyor.

OKUL AİLE BİRLİĞİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak. 

b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak. 

c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak. 

ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak. 

d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak. 

e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak. 

f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak. 

g) Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek. 

ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak. 
h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek. 

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. 

i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak. 

j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak. 

k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

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