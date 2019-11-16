KYK sonuçları bugün resmi sonuç sayfasından açıklandı. Öğrenciler KYK'nın web sayfasına kimlik belgeleri ya da e devlet aracılığı ile giriş yaparak burs mu yoksa öğrenim kredisi mi almaya hak kazandığını öğrendi. Kendisine öğrenme kredisi çıktığını gören öğrenciler bunun ne anlama geldiğini ve ne kadar olduğunu, geri ödemek zorunda olup olmadığını öğrenmek istiyor. Öğrenim kredisi ne kadar 2019? Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019 KYK öğrenim kredisi ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimizde yer alıyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR 2019?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

Öğrenim kredisi, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından devlete geri ödenen destek oluyor. Önlisans, lisans öğrencilere veya ara vererek Master-Doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını; öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere,

Lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

Kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre hesap edilir.

ÖĞRENİM KREDİSİ TAAHHÜTNAME ONAYI

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)