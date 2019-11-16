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16 Kasım 2019 Cumartesi 14:06:45 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 14:09:49

Öğrenim kredisi ne demek? Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek?

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bugün erişime açıldı. KYK burs başvuru sonuçları KYK'nın web sitesi olan kyk.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Sonuç için kimlik belgeleri ya da e-devlet ile giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra KYK burs kredi sonucu sorgulama ekranına istenen bilgiler yazıldıktan sonra sonuç ekrana geliyor. Kimi öğrencilere burs, kimi öğrencilere ise öğrenim kredisi çıkıyor. Peki, Öğrenim kredisi ne demek? Öğrenim kredisi ne oluyor? Öğrenim kredisi ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimizde yer alıyor..

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bugün son dakika açıklaması ile erişime açıldı. Üniversite öğrencileri heyecanla beklediği sonuçları bugün itibari ile görüntüleyebiliyor. KYK burs başvuru sonuçları KYK'nın web sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulaması için kimlik belgeleri ya da e-devlet ile giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra sonuç ekrana geliyor. Kimi öğrencilere burs, kimi öğrencilere ise öğrenim kredisi çıkıyor. Kendisine öğrenim kredisinin çıktığını görenler bu ödemenin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Öğrenim kredisi ne demek? Öğrenim kredisi ne oluyor? İşte öğrenim kredisi ile ilgili merak edilen detayların tümü..

ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK'da yapılan sorgulama sonucunda "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz." cümlesini gören öğrenciler, bu ödemenin ne olduğunu merak ediyor. Kendisine burs çıkmayan öğrencilere öğrenim kredisi çıkıyor. Öğrenim kredisi öğrenciye geri ödemeli olarak yapılan destek oluyor. Öğrenim kredisi ile ilgili detaylar aşağıda sıralanıyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ NE DEMEK?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri, 
Lisans öğrencileri, 
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANMAYACAK ÖĞRENCİLER

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç) 
Ek süre öğrenim gören öğrenciler, 
Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 
Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince) 
Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler, 
Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 
Yabancı uyruklu öğrenciler, 
Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, 
Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, 
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

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